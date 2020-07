Zeven huizen in Heesch ontruimd vanwege instortingsgevaar

In het Brabantse dorp Heesch zijn gisteravond zeven woningen ontruimd vanwege instortingsgevaar. De bewoners zijn elders ondergebracht en mogen voorlopig niet terug.

Het gaat om een blok van zeven rijtjeshuizen. Op foto's is te zien dat bij een aantal huizen de daken verzakt zijn. Op de afscheiding tussen de verschillende huizen is een hoogteverschil te zien.

De gemeente Bernheze is een onderzoek gestart. Een woordvoerder laat weten dat morgen contact wordt gezocht met de bouwer van de huizen. "We willen weten wat hier aan de hand is en dit uitpluizen. De veiligheid van onze inwoners is onze grootste prioriteit." Ook zal een constructeur van een externe partij de schade bekijken en het gevaar in kaart brengen.

Direct ontruimd

De schade werd ontdekt toen een van de bewoners contact opnam met zijn verzekeraar omdat in het dak een krakend geluid te horen was. Een servicemonteur werd gestuurd om poolshoogte te nemen. Hij oordeelde direct dat de situatie gevaarlijk was. "Ik heb meteen overal aangebeld en gezegd dat mensen hun spullen moesten pakken en moesten vertrekken", vertelt hij aan Omroep Brabant.

De monteur belde ook de gemeente, die een inspecteur van Bouw en Toezicht eropaf stuurde. Die constateerde dat er instortingsgevaar was.

De bewoners van vijf huizen waren aanwezig. Van een ander huis kwamen de bewoners al snel thuis, maar de bewoners van het laatste huis waren op vakantie. Zij zijn wel op de hoogte gesteld. "Wat de oorzaak is, dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen", zegt een gemeentewoordvoerder. "Maar dat gaan we uiteraard onderzoeken."

Hoeveel mensen er precies wonen in het blok ontruimde huizen, kon de gemeente vanochtend niet zeggen. De huizen zijn opgeleverd in 2004 en 2005.