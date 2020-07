Man aangehouden voor brand in kathedraal Nantes

De Franse politie heeft een man gearresteerd in verband met de brand van gisterochtend in de kathedraal van Nantes. Volgens Franse media gaat het om een 39-jarige man uit Rwanda. De man zou als vrijwilliger voor het bisdom werken en de voorafgaande avond verantwoordelijk zijn geweest voor de sluiting van de kathedraal.

Het Franse RTL schrijft dat de man boos zou zijn geweest over het niet verlengen van zijn verblijfsvergunning. De openbaar aanklager zegt dat er nog geen conclusies kunnen worden getrokken over de rol van de verdachte en roept op tot de grootste voorzichtigheid.

Er werd al uitgegaan van brandstichting, omdat op drie plaatsen vuur was ontstaan. Ook zijn er volgens de officier van justitie geen inbraaksporen ontdekt.

Orgel verwoest

De brand in de 15e-eeuwse Sint-Pieterskathedraal brak gisteren rond 07.30 uur uit. De uitslaande vlammen hebben de gebrandschilderde ramen en het orgel verwoest. De dragende constructie onder het orgel is instabiel en dreigt in te storten. Zo'n zestig brandweerlieden kregen het vuur na ongeveer twee uur onder controle.

Direct na de brand werd door Franse media een vergelijking gemaakt met de brand van vorig jaar in de Notre-Dame in Parijs, maar dat is volgens de regionale brandweer onterecht.