Eenzame, geketende olifant met hulp van Cher verlost uit Pakistaanse dierentuin

Een eenzame en mishandelde Aziatische olifant wordt vrijgelaten uit de Pakistaanse dierentuin waar hij geketend aan de muur zat. Kaavan, zoals het dier heet, gaat naar een reservaat in Cambodja na een campagne met steun van de Amerikaanse zangeres Cher.

In mei besloot de Pakistaanse rechtbank al dat de olifant vrijgelaten moest worden. Daarna moest nog besloten worden waar hij naartoe zou gaan. Vandaag bevestigden de autoriteiten in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad dat Kaavan naar een reservaat in Cambodja met andere olifanten gaat.

Kaavan zat vastgeketend in de dierentuin in Islamabad en was erg eenzaam sinds zijn partner in 2012 overleed. Volgens experts vertoont hij tekenen van mentale problemen. Ook had hij weinig beschutting tegen de hitte in de dierentuin, die kon oplopen tot meer dan veertig graden.

Campagne en handtekeningen

De olifant kwam in 1985 uit Sri Lanka naar de Pakistaanse dierentuin. In 2015 werd duidelijk dat hij vaak meerdere uren per dag werd vastgeketend.

Na een jarenlange campagne en een petitie met meer dan 200.000 handtekeningen oordeelde de rechtbank dat de dierentuin het dier vrij moest laten en dat er een geschikt onderkomen gezocht moest worden. Zangeres Cher, mede-oprichter van de organisatie, twitterde dat het een van de gelukkigste dagen van haar leven was toen het nieuws kwam.

Free The Wild onderzoekt nu de gezondheid van de olifant. Wanneer de papieren rond zijn, zullen de activisten hem leren om zich comfortabel te voelen bij zijn transportkooi, wat naar schatting een maand zal duren. Daarna zal hij naar Cambodja gebracht worden.

De organisatie zegt te werken met professionals van het reservaat, die eerder 80 olifanten uit soortgelijke omstandigheden hebben vervoerd. "We hopen hem in september bevrijd te hebben", schrijft de organisatie in een blogpost. "We hebben het reservaat persoonlijk bezocht en zijn dolblij dat Kaavan daar gaat wonen."