Zomerkampenseizoen niet in water gevallen door corona: bijna alle kampen vol

Toen Nederland half maart grotendeels op slot ging waren er nauwelijks aanmeldingen en leek het zomerkampenseizoen in het water te vallen. Maar nu de zomer is begonnen, is het toch druk op veel zomerkampen. Meerdere organisaties melden dat ze overladen worden met aanmeldingen van kinderen, en veel kampen zijn volgeboekt, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Vanaf het moment dat scholen weer opengingen, en voor kinderen de afstandsregels niet meer golden, stonden bij veel organisaties de telefoons roodgloeiend. Ouders zoeken afleiding voor hun kinderen tijdens deze wekenlange schoolvrije periode. En dit jaar meer dan anders, omdat gezinnen gaan niet op vakantie of blijven in de buurt. Daarnaast hebben veel kinderen al lang thuis gezeten. Ook gingen veel schoolkampen niet door.

Bij dit kamp in Oldebroek worden de kinderen flink bezig gehouden en maken ze nieuwe vrienden: