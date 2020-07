Politie maakt einde aan illegale feestjes in Brunssum en Leeuwarden

De politie heeft vannacht een eind gemaakt aan twee illegale feesten. In het Zuid-Limburgse Brunssum werden 400 mensen weggestuurd die aan het feesten waren in een loods op een bedrijventerrein. In Leeuwarden ging het om z'n honderd mensen die dansten in een park in een buitenwijk. Niemand is aangehouden.

"We zijn deze party op het spoor gekomen, omdat er gewag van werd gemaakt via social media", zegt een woordvoerster van de politie in Brunssum bij 1Limburg. De politie kwam rond 01.00 uur aan bij de loods. "We zijn toen het gesprek aangegaan met de bezoekers en we hebben hun gesommeerd om te vertrekken." Volgens de woordvoerster werd aan die oproep gehoor gegeven.

Een paar kilometer verderop

De politie in Leeuwarden kwam rond 01.30 uur in actie na verschillende meldingen van bewoners van een wijk in het oosten van de stad. Het duurde even voordat de politie de locatie van het feest achterhaalde. Die bleek niet in de wijk zelf, maar een paar kilometer verderop te zijn in een parkje. Daar trof de politie niet alleen zo'n honderd feestgangers aan, maar ook een complete muziekinstallatie met dj en een bar. "De organisator heeft na een gesprek met de politie het feest beëindigd en de rommel opgeruimd", meldt Omrop Fryslan.

Vorige week trad de politie op bij illegale feesten in het Amsterdamse Bos en het Brabantse Prinsenbeek. Ook toen ging het om honderden mensen die aan het dansen waren.