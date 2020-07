Theater bij de voordeur in Rotterdam: even in een andere realiteit stappen

Als de mensen niet naar het theater komen, komt het theater wel naar de mensen toe. Acteurs en actrices van de Rotterdamse theatergroep 'Wat we doen' bellen vandaag aan bij bewoners van de Afrikaanderwijk. Wie opendoet, krijgt een monoloog aangeboden van een minuut of zeven.

"We doen het omdat veel mensen de deur nog niet uitkomen en elkaar niet ontmoeten en gesproken hebben", zegt regisseur Rachid Benhammou tegen de regionale omroep Rijnmond. "En het is voor de acteurs belangrijk dat ze blijven spelen."

Het seizoen van de theatergroep kwam noodgedwongen stil te liggen door de coronacrisis. "Omdat we hier in de Afrikaanderwijk ons kantoor hebben, besloten we ons werk dan maar in deze buurt letterlijk aan de man te brengen", aldus Benhammou. "Dan bedoel ik: aanbellen bij mensen. We spelen aan de deur. Onder het raam. Op een bankje in het park, noem maar op."

'Ik zat er helemaal in'

Het is erg lekker om weer te spelen, zegt actrice Jiska de Wit. "Zalig zou ik het willen noemen, ik doe niks liever dan met mensen even in een andere realiteit stappen." Een bewoonster van de De Wetstraat reageert enthousiast: "Mooi hoor, echt wel. Ik zat er helemaal in."

De monologen die de acteurs onder het motto 'Theater van het weerzien' spelen, zijn veelal een reflectie op de lockdown van de afgelopen maanden. Soms ontstaat een gesprek. "Ik heb voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik een wijk echt ken", zegt actrice Carmen van Mulier, ook bekend van de televisieserie Mocro Maffia. "We bellen gewoon aan. Dan zie je hoe iemand woont, hoe iemand is, en je maakt een praatje."

'Ze denken dat we iets verkopen'

Niet iedere bewoner heeft direct door waar het om gaat. Sommige toeschouwers praten terug, waardoor ze zelf onderdeel worden van de voorstelling. Andere bewoners zijn niet gediend van gratis theater aan de voordeur. Zij gooien de deur dicht of doen niet eens open. Benhammou lacht: "Soms denken ze dat we iets verkopen. Of ze zijn bang voor oplichters aan de deur."