Zwaluwwand Hoofddorp vernield: 'Dit is vogelmoord'

Onbekenden hebben een groot deel van de zwaluwwand bij een recreatieplas in Hoofddorp vernield. De betonnen broedplaats voor zwaluwen is in een keer onbruikbaar geworden.

"Zeker 60 procent van de vogels is gewoon verdwenen. Die komen ook niet meer terug. Het is eigenlijk puur vogelmoord wat ze hebben gedaan", zegt Marcel Schalkwijk van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bij NH Nieuws.

Een zwaluwwand is in feite een betonnen muur met gaten, waarin vogels kunnen broeden. Van de week ontdekte Schalkwijk dat een deel van die muur bij de Toolenburger Plas weg is geramd. "Met een stuk gereedschap kan je het heel makkelijk stukslaan."

Tweede leg verstoord

De gevolgen zijn groot. De jongen die nog 'in' de wand zitten, gaan dood doordat ze niet meer worden gevoed. De zwaluwen die verdwenen zijn, blijven weg. Schalkwijk wijst er bovendien op dat veel zwaluwen op dit moment bezig zijn met de tweede leg van het seizoen. Die is nu verstoord.

Het is moeilijk te zeggen hoe de vandalen te werk zijn gegaan. Het terrein is afgesloten met een klapbrug en omringd door water. Schalkwijk vermoedt dat ze zwemmend of met een rubberbootje naar de wand toe zijn gegaan. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie.