Hackers namen met hulp van binnenuit 45 Twitter-accounts over

Bij de grootschalige hackoperatie van Twitter van afgelopen woensdag zijn in totaal 45 accounts overgenomen. In elk geval een deel daarvan is misbruikt voor oplichting met bitcoins, heeft het online platform bekendgemaakt.

Volgens Twitter werd een kleine groep werknemers van bedrijf door de hackers "gemanipuleerd" zodat ze toegang kregen tot interne systemen waarmee accounts konden worden aangevallen.

Het ging daarbij onder meer om accounts van invloedrijke Amerikanen als Elon Musk, Bill Gates, Kim Kardashian en Jeff Bezos, maar ook van bedrijven als Uber en Apple. De hackers riepen het publiek vanuit deze accounts op om bitcoins over te maken. In totaal zijn ze erin geslaagd voor een waarde van 100.000 dollar aan de cryptomunt binnen te halen.

Ook toegang tot privégegevens

Twitter meldt verder dat de hackers ook toegang kregen tot persoonlijke informatie van de 130 accounthouders, zoals mailadressen en telefoonnummers. In acht gevallen zijn accountgegevens gedownload. Overigens waren die laatste accounts niet geverifieerd, zoals die van de prominente getroffenen dat wel zijn.

Twitter zegt zijn best te doen om alle gedupeerden snel weer toegang te geven tot het platform en de veiligheidsmaatregelen op te schroeven. Medewerkers krijgen een training om hen weerbaar te maken en om inbraakpogingen van hackers vroegtijdig te herkennen.

Gelijktijdig met deze hackactie werd ook het account van PVV-leider Geert Wilders overgenomen. De zelfverklaarde dader zegt dat het om "een grap" ging. Hij zou hulp hebben gekregen van een Amerikaanse hacker om de extra beveiliging van het account uit te schakelen. Wilders liet gisteravond weten dat hij inmiddels weer kan twitteren.