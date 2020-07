De race om het coronavaccin: dit zijn de Europese koplopers

Eiwit-vaccin

De meeste voorkomende en vierde route naar het vaccin is via het rechtstreeks inbrengen van een corona-eiwit, soms met een hulpstofje om extra immuniteit op te wekken. In Europa maken het Britse GSK en het Franse Sanofi op deze manier een vaccin.

De methode heeft zich al bewezen in griepvaccins en beide farmaceuten zijn in staat om op grote schaal te produceren. Wel lopen ze in de ontwikkeling achter op andere koplopers; het Amerikaanse Novavax is al verder. Er is nog weinig bekend over de resultaten, maar de commissie zal waarschijnlijk toch ook willen inzetten op dit eiwit-vaccin, om het risico te spreiden.

Bochtige weg

Voor de onderhandelaars is het lastig in te schatten hoe effectief het vaccin zal zijn. Volgens Cécile van Els komen er waarschijnlijk twee type vaccins op de markt: vaccins die het virus bij binnenkomst in de neus direct kunnen opruimen en vaccins die alleen voorkomen dat het virus de diepere luchtwegen, de longen, binnendringt.

In het tweede geval beschermt het vaccin mogelijk alleen tegen een zwaardere luchtweginfectie en kan je het virus mogelijk nog wel verspreiden. Zo'n middel kan heel nuttig zijn voor bijvoorbeeld ouderen, die meer kans maken ziek te worden, maar is geen supervaccin dat een samenleving van het virus verlost.

In het meest gunstigste geval zijn de eerste vaccins aan het einde van dit jaar in Nederland voor een beperkte groep beschikbaar. Hoe goed het dan werkt zal in de praktijk moeten blijken. "Vaccinontwikkeling is een lange bochtige weg", volgens de Leuvense professor Johan Nuyts, een van de ontwikkelaars. Wie het dan als eerste toegediend zal krijgen is nog onduidelijk: in Nederland zal de Gezondheidsraad daar advies over uit brengen.