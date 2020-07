'Zorgen om vele verdrinkingen bij asielzoekers'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vluchtelingenorganisaties maken zich zorgen over de relatief hoge aantallen van verdrinkingen bij asielzoekers in recreatiewater, meldt De Telegraaf. In de krant staat dat de afgelopen maand drie bewoners van een azc een zwempartij niet overleefden.

Er wordt al langer geprobeerd om het aantal verdrinkingen naar beneden te krijgen, vooral onder jonge niet westerse-allochtonen. Uit CBS-cijfers blijkt dat de sterfte door verdrinking onder die groep ruim zeven keer zo hoog is als onder tieners met een Nederlandse achtergrond.

Weinig tijd voor zwemdiploma

Om de verdrinkingen terug te dringen is dit voorjaar een actieplan opgesteld door het COA en de Nationale Raad Zwemveiligheid. Daarin staat dat de voorlichting beter moet en dat asielzoekers vaker moeten meedoen aan zwemles. Ook wordt gekeken of er een speciaal certificaat kan komen, omdat kinderen vaak te kort in een asielzoekerscentrum blijven om het A-zwemdiploma te kunnen halen.

De Telegraaf schrijft dat Reddingsbrigade Nederland deze week posters in het Arabisch bij zwemwater heeft opgehangen. Er moet snel wat gebeuren, zeggen de vluchtelingenorganisaties. "Het wordt nu hoog tijd voor concrete resultaten. We hopen dat die deze zomer al zichtbaar zijn zodat nieuwe drama's kunnen worden voorkomen", meldt Vluchtelingenwerk in De Telegraaf.