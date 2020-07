Man met lachgasballon aan mond van A2 gehaald

De marechaussee heeft een man opgepakt die slingerend over de A2 reed. Hij had lachgas gebruikt.

Mensen die hem zagen rijden zeiden tegen de politie dat hij met een ballon aan zijn mond achter het stuur zat. Leden van de marechaussee merkten hem ook op en dwongen hem te stoppen langs de snelweg bij Beek.

In zijn auto lagen vier gastanks, drie daarvan zaten vol met lachgas. De man is aangehouden en hij moet zijn rijvaardigheid laten keuren door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

De politie zegt dat er steeds vaker lachgas wordt gebruikt in het verkeer. Lachgas kan schadelijk zijn voor hersenen en longen en kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is daarom gevaarlijk om te gebruiken in het verkeer, waarschuwt de politie.