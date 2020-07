Lichaam gevonden ten noorden van Ameland

Politie Fryslân Gebruiker geverifieerd door Twitter @polfryslan

Vrijdagmiddag is door een van zoekteams in de Noordzee ten noorden van #Ameland een lichaam gevonden. We houden er rekening mee dat het om het vermiste 14-jarige meisje gaat, maar dat is nog niet bevestigd. Updates volgen via dit twitteraccount.