MH17-herdenking met nauwelijks nabestaanden: 'Minuut stilte nog krachtiger'

Bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen is voor het zesde jaar de vliegramp in Oekraïne herdacht. Voor het eerst waren er nauwelijks nabestaanden aanwezig: vanwege het coronavirus waren er alleen vier bestuursleden van de Stichting Vliegramp MH17 en een trompettist die de Last Post speelde. Anderen konden de ceremonie digitaal volgen.

Premier Rutte sprak de nabestaanden toe in een videoboodschap. Hij sprak van een ramp die voelt als de dag van gisteren en wees op het belang van herdenken. Door het coronavirus is de uitvoering dit jaar helaas anders, zei hij.

"Maar ik ben ervan overtuigd: dat maakt de verbondenheid niet minder. En het maakt die ene minuut stilte nog krachtiger", zei Rutte. "Want juist in de soberheid van deze plechtigheid komen we tot de kern. En klinken de namen van uw verloren geliefden luider dan ooit."

Tijdens de ceremonie werden de namen van alle slachtoffers genoemd: