Premier Rutte niet optimistisch over kans van slagen EU-top

Nederland wil samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden dat het herstelfonds wordt aangegrepen om grondige hervormingen door te voeren. Premier Rutte ziet wel lichtpuntjes. "Ik merk in gesprekken dat andere leiders het op zich met me eens zijn." Maar de Nederlandse premier wil boter bij de vis. "Ik ga alleen akkoord met subsidies als de hervormingen vastgenageld zijn."

Of hij die garanties tijdens deze top krijgt is nog maar de vraag. "Ik ben zelf ook niet optimistisch", aldus de premier. "Aan de andere kant: niemand zit te wachten op nog een top, om nog een keer bij elkaar te komen en opnieuw Brussel plat te leggen."

Inhoud belangrijker dan snelheid

"Ik schat de kans dat we dit weekend een akkoord bereiken op minder dan vijftig procent. Bovendien: uiteindelijk is inhoud belangrijker dan snelheid. Een zwak compromis brengt Europa niet verder."

De Nederlandse premier spreekt straks eerst met de Franse president en met de andere zuinige landen, voordat de echte top begint. Hij benadrukt dat hij er uit wil komen. "Het is een instabiele wereld en in die wereld hebben we een stabiel Europa nodig." Bovendien is het in het Nederlands belang dat de interne markt weer snel gaat draaien. "Daar verdienen we ons geld."