British Airways stopt met 'vlaggeschip' Boeing 747

British Airways haalt per direct al zijn Boeing 747-toestellen uit de lucht. De Britse luchtvaartmaatschappij was van plan om in 2024 te stoppen met de 'jumbojets', maar vanwege de coronacrisis is besloten om dat nu al te doen.

British Airways heeft 31 Boeings 747 in zijn vloot en is daarmee 's werelds grootste afnemer. In een verklaring zegt het bedrijf dat het met veel verdriet afscheid neemt van zijn "schitterende Queen of the Skies". Het toestel wordt in de verklaring "het onofficiële vlaggeschip van onze vloot" genoemd.

Door het instorten van de vliegmarkt kan British Airways echter naar eigen zeggen niet anders dan stoppen met de Boeing 747. Bovendien wil de Britse luchtvaartmaatschappij de komende jaren extra inzetten op nieuwere, schonere vliegtuigen als de Boeing 787 Dreamliner en de Airbus A350.

Icoon

De Boeing 747 geldt als icoon in de luchtvaart en was sinds de introductie in 1969 decennialang het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. De laatste jaren geven steeds meer luchtvaartmaatschappijen de voorkeur aan nieuwere modellen. Ook KLM nam eerder dit jaar vervroegd afscheid van de Boeing 747.

De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing zelf heeft al geregeld gesuggereerd om binnen afzienbare tijd te stoppen met de productie van de 747. Een definitief besluit daarover is voor zover bekend nog niet genomen.