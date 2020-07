Ggz-instelling discrimineerde met lager salaris voor vrouw

Vakbond FNV is "zeer verheugd" met een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, dat oordeelde dat de ggz in Delfland (Zuid-Holland) een vrouw heeft gediscrimineerd door haar minder te betalen dan een mannelijke collega voor hetzelfde werk.

De vrouw heeft dezelfde opleiding, ervaring, functie en taken als haar mannelijke collega. De man ontving een extra toeslag waardoor zijn salaris hoger uitviel. Toen de vrouw vroeg om een verhoging met dezelfde toeslag, wees de instelling haar verzoek af.

Discriminatie

Volgens GGZ Delfland ging het om een tijdelijke toeslag vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Uit salarisstroken blijkt echter dat het gaat om een vaste toeslag. Omdat de instelling dat niet goed kan verklaren, is er volgens het College voor de Rechten van de Mens sprake van discriminatie.

"Deze klinkende overwinning is wat ons betreft een grote stap richting het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen", zegt FNV-topvrouw Kitty Jong. Wel wijst ze erop dat het een lange en moeizame strijd was, omdat werkgevers niet verplicht zijn om transparant te zijn over beloningen.