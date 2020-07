Duitse corona-app: 16 miljoen downloads, maar doet hij waar hij voor bedoeld is?

Nederland moet nog tot september wachten op de corona-meldapp, maar in Duitsland is hij vandaag al precies een maand in omloop. In die tijd is de app 15,8 miljoen keer gedownload. Als dat allemaal unieke downloads zijn, dan betekent dat ongeveer 18 procent van de Duitsers de app op zijn telefoon heeft. Een indrukwekkende start, maar er zijn nog heel wat kinderziektes. Ook is het onduidelijk hoe effectief de app is.

Eigenlijk had niemand verwacht dat de app juist in Duitsland zo'n groot succes zou worden. De Duitsers staan bekend als bijzonder privacy-minnend volk. De eerste versie van de app moest dan ook de prullenbak in, omdat er gegevens centraal opgeslagen zouden worden. Niet veilig genoeg, was de conclusie van activisten en hackers die de app hadden doorgelicht.

Bij de ontwikkeling van de uiteindelijke versie stond privacy voorop. Matches worden alleen lokaal op je telefoon opgeslagen en er zijn geen persoons- of locatiegegevens bij. De Nederlandse app is gebaseerd op precies hetzelfde techniek.

Geheim van het succes

Deze versie werd ook door critici als veilig bestempeld. "Dat is het geheim van het succes", zegt Bernd Schlömer, Berlijnse politicus van de FDP, die de ontwikkeling van de app nauwgezet heeft gevolgd. "Juist omdat de tech-scene en burgers erbij betrokken zijn en er naar hun eisen is geluisterd, is onder de bevolking het vertrouwen in de app zo groot."

Wij vroegen een aantal Berlijners naar hun ervaringen met de app. Het blijkt dat er, ondanks alle focus op privacy, toch nog veel wantrouwen is: