'Russische hackers proberen coronavaccin te stelen'

Russische hackers voeren cyberaanvallen uit op instellingen waar wordt gewerkt aan een coronavaccin. Dat zeggen veiligheidsdiensten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada.

De drie landen beschuldigen de hackersgroep APT29 van de aanval. De eenheid, die ook wel Cozy Bear wordt genoemd, is volgens de landen vrijwel zeker onderdeel van Russische veiligheidsdiensten.

Ze zouden proberen om "waardevolle gegevens" te verzamelen over onderzoeken naar een vaccin. Het is niet bekend of er daadwerkelijk data zijn gestolen. Wel is duidelijk dat er geen vaccinonderzoeken zijn gehinderd door de aanvallen, zegt het Britse Nationaal Cyber Security Centre.

Niet te begrijpen

Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Britse overheid op om met bewijs te komen. "De verklaring is zo vaag en tegenstrijdig dat het eigenlijk onmogelijk is om te begrijpen", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de Britse krant The Guardian.

Cozy Bear is een oude bekende van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De aanvallers worden verantwoordelijk gehouden voor het hacken van de Democratische Partij in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016.

Malware

De inlichtingendiensten roepen wetenschappers en farmaceutische bedrijven op om alert te zijn. Volgens hen maakten de hackers gebruik van onder meer phishingmails en malware.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab noemt de aanval "volstrekt onacceptabel". Hij roept Moskou op om te stoppen met de spionageactiviteiten.

Kat- en muisspel

Willemijn Aerdts, docent aan de Universiteit Leiden en deskundige op het gebied van veiligheidsdiensten, is niet verbaasd over de vermeende Russische betrokkenheid. "Die diensten zijn continu op zoek naar dit soort informatie. Ze proberen overal in te breken om te kijken hoe ver anderen zijn. Dat zal zo blijven tot er een vaccin is."

Met de waarschuwing willen de veiligheidsdiensten laten zien dat ze de hackers doorhebben, zegt Aerdts. "Het is een kat- en muisspel. Op deze manier laat je weten: we hebben het gezien, dit werkt niet meer. Dat zagen we ook bij de hackpoging bij de OPCW."

In 2018 voorkwam de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD een hackaanval op de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. De MIVD-operatie werd op een persconferentie uitgebreid uit de doeken gedaan.

De vier Russen die destijds werden opgepakt zouden deel uitmaken van APT28, ook wel bekend als Fancy Bear. Die groep zou onder de GROe vallen, de Russische militaire inlichtingendienst. In de praktijk zouden APT28 en APT29 nauw samenwerken.