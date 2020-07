Standbeeld van Black Lives Matter-demonstrante in Bristol nu al weg

In Bristol is het standbeeld van een Black Lives Matter-betoger na een dag al weggehaald. Het beeld van demonstrant Jen Reid werd in de nacht van dinsdag op woensdag in het geheim geplaatst op de plek waar eerder een standbeeld stond van slavenhandelaar Edward Colston.

Volgens het bestuur van de Engelse stad was er geen toestemming gegeven voor het plaatsen van het kunstwerk. Daarom is het beeld verwijderd. Het krijgt nu een plek in een museum in de stad, waar tevens geld gedoneerd kan worden aan de maker.

Ook het omvergetrokken beeld van Colston heeft een plek in het museum gekregen. Daar wordt het tentoongesteld tussen Black Lives Matter-protestuitingen.

Antiracismedemonstranten

Op 7 juni werd het metershoge beeld van zakenman, parlementariër en filantroop Colston door antiracismedemonstranten van zijn sokkel getrokken en in de haven gegooid, omdat hij rijk werd met de handel in slaven. Tijdens die actie werd een foto gemaakt van activiste Jen Reid, die met een gebalde vuist in de lucht op het standbeeld was geklommen.

De Londens kunstenaar Marc Quinn verwerkte dat beeld tot dit standbeeld: