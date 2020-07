Twitteraccount Wilders gehackt: 'Echt heel vervelend'

Het Twitteraccount van PVV-leider Wilders is vannacht gehackt. Kort na middernacht begonnen hackers uit naam van Wilders te twitteren. Ook retweette het account van de politicus een aantal berichten over complottheorieën.

Vervolgens werd Wilders' profielfoto veranderd in een karikaturale afbeelding van een zwarte man en zijn header vervangen door een Marokkaanse vlag. Het is niet duidelijk wie achter de hackaanval zit. Twitter heeft het profiel geblokkeerd, dus momenteel wordt het niet gebruikt.

De politicus noemt het via een woordvoerder "echt heel vervelend" en hoopt dat Twitter het probleem snel oplost. "Los van allemaal onzinberichten die nu worden gepost is er ook een andere profielfoto en de Marokkaanse vlag als banner. Veel gekker moet het niet worden. Hopelijk levert het wel veel nieuwe volgers op onder mijn Marokkaanse vrienden."

Bitcoins

De hack viel samen met een grootschalige hack van Twitter, waarbij tal van accounts van prominente politici, miljardairs en bedrijven op het platform werden gebruikt voor oproepen om bitcoins te storten. Onduidelijk is of er een verband is met de hack van het Wilders-account. Twitter zegt de zaak te onderzoeken en reageert niet op specifieke vragen.