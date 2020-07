Wat we weten van de 31-jarige ‘Wald-Rambo’ in het Duitse Oppenau

Rausch is opgegroeid in Oppenau. In het dorp zien ze hem als zonderling, maar tamelijk ongevaarlijke figuur. Hij liep vaak door het dorp gekleed een zwart gewaad, met een rat op zijn schouder. "Mensen kennen hem daar. Hij viel wel op, maar maakte met veel mensen een praatje en kwam over als onschuldige jongen", zegt Van de Hulsbeek. "Daarom is een deel van de bevolking niet bang voor hem. Al staat hij ook bekend als wapengek." Hij zou bij zijn ontsnapping onder meer een pijl en boog, mes, pistool en de geladen dienstwapens van de agenten bij zich hebben.

Verboden wapenbezit

Door zijn wapenarsenaal, camouflagekleding en liefde voor het bos kreeg hij in Duitse media al snel de bijnaam 'Wald-Rambo'. De naam verwijst naar de Amerikaanse actiefilm First Blood uit 1982. Sylvester Stallone speelt daarin een Vietnam-veteraan die in conflict komt met de politie. Hij ontsnapt en verstopt zich in de bossen, waarna een klopjacht op hem begint.

"Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten, maar het is wel wat overdreven, want we weten niet hoe gevaarlijk hij is", zegt Judith van de Hulsbeek. "Rausch is eerder wel gewelddadig geweest, maar dat is een hele tijd geleden."

In 2010 schoot hij met een kruisboog een vriendin door haar schouder. Ze raakte zwaargewond, maar hij haalde wel hulp voor haar. Daar kreeg hij 3,5 jaar jeugddetentie voor. Later kreeg hij een voorwaardelijke straf voor verboden wapenbezit, zoals wapens en explosieven.

Technologie maakt mens tot slaaf

Vandaag werd bekend wat hem mogelijk te wachten staat na het ontwapenen van de agenten: vijf tot vijftien jaar cel. Ook lijkt het er dus op dat hij een soort manifest geschreven heeft. Volgens een woordvoerder van de politie is het echter niet zeker dat de tekst van Rausch afkomstig is. Duitse media melden dat de tekst in een plaatselijk restaurant is gevonden.

Mark T. Hofmann, een profiler, analyseerde tekst in Bild. Hij ziet veel overeenkomsten met de 'Unabomber', de beruchte bombriefschrijver die tussen 1978 en 1995 meerdere grote aanslagen in de Verenigde Staten pleegde.

"Rausch klaagt net als de Unabomber de sociale omstandigheden aan. Technologie zou de mens tot slaaf maken. De menselijkheid zou erin ontbreken, enzovoort. De stellingen van Rausch zullen hem inhoudelijk niet in de problemen brengen", zegt Hofmann over de twee A4'tjes. "Maar het manifest verschilt op één essentieel punt van de Unabomber: er staan geen dreigementen in." Ook de politie denkt niet dat Rausch' daden politiek gemotiveerd zijn.