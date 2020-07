Markante Eindhovense stadsprediker Arnol Kox (67) overleden

Vanaf 2010 ging het achteruit met de gezondheid van Kox. Drie jaar later werd hij op straat getroffen door een hartaanval, en in 2019 werd leukemie bij hem geconstateerd. "Ik denk dat het einde van mijn aardse bestaan nadert", zei hij daarover. "Maar ik hou me vast aan het feit dat dan voor mij een nieuw leven begint, omdat ik het paradijs binnenga."

Terug in de stad

Vanaf november 2019 was de stadsprediker toch weer in zijn rolstoel in de Eindhovense binnenstad te vinden. Ook midden in de coronacrisis, toen het stadscentrum leeg was, bleef Kox Gods woord verspreiden.

Op 5 juli maakte Arnol Kox onder grote belangstelling een laatste rondje door de Eindhovense binnenstad: