Zoektocht bij Ameland naar 14-jarig Duits meisje definitief gestaakt

De zoektocht op zee naar het vermiste 14-jarige Duits meisje is definitief gestaakt, meldt de politie Friesland op Twitter. Het meisje verdween zaterdagavond tijdens het zwemmen. Sindsdien zijn reddingswerkers naar haar op zoek.

Gisteren is bij de zoektocht nog een onderwaterdrone ingezet. Volgens de politie is het zoekgebied in zee nu uitgebreid doorzocht. Daarom wordt het zoeken gestaakt. Wel worden de stranden gecheckt om te zien of het lichaam van het meisje is aangespoeld, zegt de politie.

Het Duitse meisje verdween zaterdagavond in zee terwijl ze met haar zusje naar de zonsondergang keek. Ze is waarschijnlijk door een sterke stroming meegesleurd. Zondag ging reddingsdienst KNRM er al vanuit dat ze het niet had overleefd.