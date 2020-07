CDA moet iets met de grote steun voor Omtzigt

Nu de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA beslist is in het voordeel van Hugo de Jonge, kan de partij niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. De enorme steun die er onder de leden bleek te zijn voor het hardwerkende Kamerlid Pieter Omtzigt is een duidelijk signaal waar het CDA iets mee moet, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp.

"Met de winst van De Jonge is duidelijk waar het CDA staat. Het blijft de middenpartij die het al jaren is. Een verantwoordelijke partij, die ook graag in een nieuwe regering plaatsneemt."

Tegelijkertijd is de strijd onverwacht spannend geworden. Niemand had een paar weken geleden gedacht dat Omtzigt 49,3 procent van de leden achter zich zou krijgen. De leiding van het CDA moet voorkomen dat er een richtingenstrijd ontstaat. De gebeurtenissen bij de VVD in 2006 en de PvdA in 2017 staan nog helder voor de geest. De lijsttrekkersverkiezingen leidden bij die partijen toen tot grote verdeeldheid.

Meer dualisme

Volgens Van der Wulp heeft Hugo de Jonge dat tot nu toe goed gedaan. "Hij is de hele campagne zeer positief gebleven over Pieter Omtzigt. Hij geeft nu ook een duidelijk signaal af door hem zijn running mate te noemen en hem op nummer 2 van de kandidatenlijst te zetten."

Maar ook inhoudelijk moet het CDA gevolg geven aan de verrassend grote steun voor Omtzigt. Het Twentse Kamerlid dankt zijn bekendheid vooral aan zijn vasthoudendheid in dossiers als de kinderopvangtoeslag. Van der Wulp: "De leden hebben duidelijk gemaakt dat ze meer dualisme willen. Het CDA moet niet alleen een bestuurspartij zijn, maar ook meer controle uitoefenen op de macht."