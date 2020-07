'In 2100 minder mensen op aarde dan gedacht, wel steeds meer ouderen'

De wereldbevolking zal deze eeuw minder hard groeien dan verwacht en de piek wordt al in 2064 bereikt. Dat is de verwachting van onderzoekers van de Universiteit van Washington.

In 2064 zijn er 9,7 miljard mensen, schrijven de demografen in het medische tijdschrift The Lancet. In de laatste decennia van deze eeuw loopt het aantal mensen terug, zo is de verwachting. Aan het eind van de 21e eeuw bestaat de wereldpopulatie uit nog 'maar' 8,8 miljard mensen. Eerdere prognoses van de Verenigde Naties kwamen uit op ruim 11 miljard mensen.

De nieuwe schattingen vallen onder meer anders uit doordat een stijgend opleidingsniveau is meegenomen. Door beter onderwijs zijn er meer hoogopgeleide vrouwen, en die krijgen over het algemeen later en daardoor minder kinderen. "Men zegt weleens dat ontwikkeling de beste anticonceptie is", zegt directeur Leo van Wissen van demografisch instituut NIDI in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook krijgen meer vrouwen toegang tot anticonceptie. Als de voorspellingen uitkomen, betekent het dat vrouwen in 94 procent van de landen gemiddeld minder dan 2,1 kinderen krijgen. Dat aantal is nodig om de populatie gelijk te houden.

Minder Spanjaarden, Italianen en Portugezen

Drie jaar geleden lag het wereldwijde vruchtbaarheidscijfer op 2,37, in 2100 is dat naar verwachting 1,66. In 23 landen, waaronder Spanje, Italië en Portugal, zal de bevolking als gevolg van het kleinere aantal kinderen halveren, denken de wetenschappers.

Een klein verschil in het vruchtbaarheidscijfer heeft meteen een enorme impact. Als het getal in 2100 niet op 1,66 blijkt te staan maar op 1,76, lopen er in dat jaar zo'n half miljard mensen meer op aarde rond dan gedacht.

Minder baby's betekent automatisch relatief meer oudere mensen, zegt Van Wissen. In 2100 zijn er 866 miljoen mensen boven de 80 jaar, zes keer meer dan in 2017. Het aantal kinderen jonger dan 5 jaar neemt met 40 procent af, is de verwachting. In 2017 waren er 681 miljoen kinderen in die leeftijdsgroep, in 2100 zijn dat er iets meer dan 400 miljoen.