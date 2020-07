Trump zet Amerikaanse RIVM buitenspel

Op last van president Trump gaan de gegevens die Amerikaanse ziekenhuizen over coronapatiënten verzamelen voortaan naar een database van de regering en niet meer naar de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM.

De ziekenhuizen moeten hun cijfers voortaan invullen in een database van het ministerie van Volksgezondheid. Ook de CDC valt onder dat ministerie, maar vaart als wetenschappelijk instituut een onafhankelijker koers.

'Niet snel genoeg'

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is het huidige systeem van de CDC niet snel genoeg. "De CDC heeft nog steeds een vertraging van een week in het rapporteren van ziekenhuisgegevens en Amerika heeft realtime gegevens nodig." De CDC blijft volgens het ministerie wel betrokken bij de dataverzameling, maar "heeft er alleen niet meer de controle over".

Gezondheidsdeskundigen zijn bang dat de cijfers door de nieuwe werkwijze gepolitiseerd worden en niet meer toegankelijk zijn voor het publiek en onderzoekers. "Het centraliseren van alle data onder de paraplu van een politieke instelling is gevaarlijk en voedt het wantrouwen', zei Nicole Lurie, een voormalige pandemie-ambtenaar onder Barack Obama in The New York Times. "Het ondermijnt de mogelijkheden van de CDC om zijn basistaken uit te voeren."

Kritiek op Fauci

Het is algemeen bekend dat president Trump vindt dat er minder getest moet worden zodat het aantal nieuwe besmettingen minder hoog wordt en allerlei beperkende maatregelen kunnen worden opgeheven. Dat heeft hij meerdere malen gezegd en getwitterd. De afgelopen weken uitte hij openlijk kritiek op Amerika's belangrijkste corona-deskundige Anthony Fauci, die volgens hem veel fouten heeft gemaakt in de aanpak van de bestrijding van het coronavirus.

Ook andere Witte Huis-functionarissen zouden zich "zorgen maken over het aantal keren dat Fauci ernaast zat", kregen Amerikaanse media te horen van bronnen die anoniem wilden blijven. Ook kregen ze een lijst toegespeeld met daarop uitspraken van Fauci die achteraf niet klopten.