Anderhalf jaar cel geëist tegen verdachte Pinkpop-drama

Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel tegen Danny S., de man die in 2018 inreed op Pinkpopgangers. Ook zou hij zijn rijbewijs vijf jaar moeten inleveren.

De 37-jarige man uit Heerlen wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop en het verlaten van de plaats van het ongeval.

In 2018 reed hij in op een groep bezoekers bij de uitgang van de camping. Zij zaten op de weg. Daarbij viel één dode en raakten drie mensen zwaargewond. Zij hielden blijvend letsel over aan het ongeluk.

'Ernstige schuld'

Volgens het Openbaar Ministerie had Danny S. de mensen kunnen zien zitten. De officier van justitie spreekt daarom van "ernstige schuld", meldt 1Limburg.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man niet gedronken had en geen drugs had gebruikt. Hij reed gemiddeld 51 kilometer per uur over de weg waar het ongeluk plaatsvond. Dat bleek zowel uit de schade aan de auto als uit het gps-systeem van zijn auto. Er gold een tijdelijke maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar er stonden te weinig verkeersborden die dat duidelijk maakten.

De straatverlichting en autoverlichting werkten. Maar meerdere automobilisten hebben verklaard dat zij de groep Pinkpopgangers op de weg maar net op tijd zagen.