Tbs-klinieken slepen extra bedden aan, toch wachtlijst

Ook de Van Mesdagkliniek probeert woningen te regelen voor uitbehandelde tbs'ers. Zo zijn er onlangs in het Drentse Zuidlaren negen plekken geopend en mogelijk worden dat er veertig. Maar er is veel verzet. Een petitie van tegenstanders, 'Geen Michael P. in Zuidlaren', is inmiddels 2200 keer getekend. Ook de burgemeester heeft zich uitgesproken tegen de komst van meer tbs'ers. Tbs-directeur Beintema heeft er een hard hoofd in dat er nog meer woonplekken kunnen worden gerealiseerd in Zuidlaren.

Tbs-klinieken willen zich vooral richten op het bevorderen van de uitstroom van patiënten, blijkt uit onderzoek. Ze vinden het openen van nieuwe klinieken zinloos, omdat het aantal aanmeldingen over de jaren heen steeds stijgt en dan weer daalt.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat het de problemen erkent en in gesprek is met gemeenten en ggz-instellingen om meer woonplekken voor tbs'ers te realiseren.