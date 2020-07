Criminaliteit na coronadip terug op oude niveau, meer fraude via WhatsApp

Dat het na de corona-uitbraak lange tijd stil was op straat, is duidelijk terug te zien in de misdaadcijfers van de politie over de maanden maart tot en met juni. Inmiddels zijn de cijfers weer terug op het oude niveau.

"We zagen wekenlang geen zakkenrollerij, winkeldiefstallen of straatroven. Verkeersincidenten waren er nauwelijks", zegt Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie.

Tegelijkertijd steeg het aantal meldingen van online criminaliteit. Behalve fraude met online shoppen, waarbij de klant helemaal niets ontving of een ondeugdelijk product, zag de politie fraude via WhatsApp explosief stijgen. De meldingen stegen van zo'n 100 per week naar 100 per dag.

"We hebben per april een digitaal loket ingesteld, omdat mensen thuis moesten blijven en zo toch aangifte konden doen. Die stijging kan dus mede te maken hebben met de aangiftebereidheid en het gemak", nuanceert Huyzer.

Meer tijd voor opsporing

Er werd in de vier 'coronamaanden' ook vaker melding gedaan van burenruzies, geluidshinder en jeugdoverlast: van ruim 161.000 meldingen in dezelfde periode vorig jaar naar 226.000 nu. Wijkagenten gingen daarom vaker de straat op.

Ook had de politie tussen maart en eind juni meer tijd voor opsporing, zegt plaatsvervangend korpschef Huyzer. "We hebben achterstanden in opsporingszaken kunnen oplossen, omdat andere vormen van criminaliteit uitbleven. Het onderzoek naar Encrochat, waarbij de politie maandenlang live kon meelezen met meer dan 20 miljoen chatberichten van criminelen, hebben we in deze coronaperiode kunnen doen."

'Geweld als uitlaatklep'

Handhavers en de politie hebben in de afgelopen vier maanden zo'n 16.500 bekeuringen uitgeschreven vanwege het negeren van coronamaatregelen zoals de anderhalvemeterregel en het verbod op samenscholing.

Geweld tegen politie en andere mensen met een publieke taak nam toe. "Veel mensen krijgen toch een kort lontje. Dat zie je ook aan de demonstraties, het is voor veel mensen een uitlaatklep", zegt Huyzer. Ze verwijst naar de demonstratie van Viruswaanzin in Den Haag, waarbij zeker 400 mensen werden aangehouden en in de stad rellen uitbraken.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, ziet de politie dat de misdaadcijfers weer terug zijn op het oude niveau. Daarbij gaat het vooral om woninginbraken, winkeldiefstal en straatroof. Huyzer: "We zien de digitale criminaliteit nu iets terugvallen, maar ik verwacht niet dat het verdwijnt. Als we in de toekomst thuis blijven werken, zal dat effect hebben. Daar waar mensen zijn, opereren criminelen."