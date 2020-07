Koolmees kan door met nieuw pensioenstelsel, wel vragen over uitwerking

Minister Koolmees benadrukt dat iedere werknemer een veel beter inzicht krijgt in zijn of haar eigen pensioenpot. "Transparantie is heel belangrijk. Je kunt precies zien hoe het er voorstaat", benadrukte hij. Nu is dat heel moeilijk te zien.

De minister zegt begrip te hebben voor alle vragen van de Kamer over de precieze gevolgen van de hervorming. "Er komt nog heel veel wetgeving. We gaan dit in grote en kleine stappen invoeren."

1500 miljard

CDA-Kamerlid Omtzigt wil na de zomer twee hoorzittingen om deskundigen te horen over de effecten van het nieuwe systeem, zoals het zogenoemde "invaren" van pensioenfondsen, wat er met zo'n fonds gebeurt bij de overstap van het oude naar het nieuw systeem. Omtzigt zegt dat met de hervorming zo'n 1500 miljard euro gemoeid is. "Een astronomisch bedrag en dan is een debat van vier minuten zonder hoorzitting niet het grondig behandelen wat ik voorstel", aldus Omtzigt.

Oppositiepartij PvdA steunt in principe het nieuwe stelsel, omdat de AOW minder snel omhoog gaat, de zware beroepen drie jaar eerder kunnen stoppen er er een regeling komt voor zelfstandigen. Maar het kabinet moet wel zijn beloften nakomen, waarschuwt de partij.

Gokpensioen

In het debat lukte het Koolmees niet om de tegenstanders over de streep te trekken. De SP denkt dat werknemers en gepensioneerden, niet de werkgevers, de risico's gaan dragen. "We willen geen gokpensioen, maar een solidair pensioen", aldus de SP. 50Plus denkt dat vooral gepensioneerden die al jaren niet geïndexeerd zijn, opnieuw gedupeerd worden.