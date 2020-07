'Groenstrook bij nieuwbouwwijk in Muiden bezaaid met stukken asbest'

Jurist Yvonne Waterman, die gespecialiseerd is in asbestzaken, is geschrokken van de vondst. "Het is beslist niet gebruikelijk en wenselijk voor de gezondheid dat asbest zo open en bloot en voor iedereen toegankelijk blijft liggen. Het is niet veilig en beslist bevreemdend dat dit door de Omgevingsdienst zo lang is toegelaten."

Om de gezondheidsrisico's in te schatten, moet er volgens Waterman meer onderzoek worden gedaan. "Dat hangt van de omstandigheden af. Of de elementen van asbest gestapeld zijn, verbrokkeld zijn of dat ze in de grond verpoeierd zijn."

Berg afval

Op het terrein ligt ook een hoop met een zeil erover. Volgens de onderzoekers die NH Nieuws inschakelden ligt ook daar allemaal asbest onder, dat al verzameld is. Meerdere Muiders hebben gezien dat er inderdaad schoonmaakwerkzaamheden zijn geweest. "Er is een asbestteam daar geweest. Mensen met witte pakken. Tot vorige week liepen er nog mensen met emmertjes rond, die stukken asbest aan het oprapen waren", zegt Roeland van Dijk.