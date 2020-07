Weekcijfers corona: daling besmettingen stokt, vooral in Zuid-Holland

Op het toppunt van de pandemie was het percentage positief geteste patiënten nog veel hoger: bijna een derde van het aantal tests dat werd afgenomen.

De afgelopen twee weken werden in Zuid-Holland de meeste nieuwe besmettingen geteld: 392 mensen werden positief getest (11 op de 100.000). Ter vergelijking: in Groningen werden in deze periode slechts 5 mensen positief getest (1 op de 100.000), in Drenthe 2 (0,4 op de 100.000).

Op onderstaande kaart staat het aantal positieve tests per provincie van de afgelopen twee weken. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het aantal per 100.000 inwoners.