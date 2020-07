Coverfoto van Linda de Mol in bikini 'mooi gebaar, maar er is meer nodig'

En als je leest hoe je cellulitis moet aanpakken en welke antirimpelcrème het beste werkt, omdat het blad vanuit de gedachte werkt dat cellulitis en rimpels 'nou eenmaal' lelijk zijn, resulteert dat in onzekerheid die niet zomaar weggaat door een themanummer over body positivity, zegt Van Voorthuizen. "Als je het hele jaar door in kleine artikelen leest dat je eigenlijk niet goed genoeg bent, geloof je niet opeens dat je er mag zijn door een cover of themanummer."

Maar hoofdredacteur Swerink herkent zich niet in die kritiek. "Er is een verschil tussen tegen lezers zeggen dat ze moeten afvallen of make-up moeten dragen, of ze tips geven over hoe ze deze dingen goed kunnen aanpakken. Wij zullen nooit zeggen: wij vinden dat jij lange wimpers moet hebben. Maar als je die wilt, geven we ook tips voor de beste mascara."

Volgens haar is er al veel veranderd. "Twintig jaar geleden maakten we elk jaar nog een 'BorstenBillenBenen-plan' in de zomer om af te vallen. Dat zouden we nu echt niet meer doen. Wij staan met Linda. juist voor álle vrouwen. Het gaat er niet om of je dik of dun bent, zolang je maar blij bent met jezelf."

Bodyshaming

Hagen en Van Voorthuizen spreken zich met het platform DAMN, HONEY uit tegen bodyshaming en hadden onlangs op Instagram kritiek op een artikel op Linda.nl. Daarin werden tips gegeven over hoe je je lichaam met make-up dunner kan laten lijken als je je "had laten gaan tijdens de coronalockdown".

Als reactie op de kritiek deelden veel vrouwen foto's van zichzelf in bikini. "We kregen berichten van meer dan honderd vrouwen die zeiden: we hebben voor het eerst weer een bikini gekocht. Ik werd er emotioneel van", zegt Hagen. Daarom zijn ze ook wel blij met de foto. "Het is voor veel vrouwen belangrijk en het is tof van Linda dat ze zo op de cover staat. We keuren dit niet af, we willen gewoon meer."