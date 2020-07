Zo'n 90 gemeenten lopen vooruit op verbod op lachgas, nemen zelf maatregelen

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zei bij de invoering van de regels dat hij zich zorgen maakt over het gebruik van lachgas door jongeren. "Jongeren van wie het brein nog in ontwikkeling is en lachgas gaan niet samen."

Sinds het verbod in Arnhem zijn er zo nu en dan controles geweest op lachgas bij horecazaken. Er is volgens een woordvoerder nog wel eens lachgas gevonden in zo'n onderneming, "maar toen er later weer een keer werd gecontroleerd, was er geen lachgas meer te vinden."