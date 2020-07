Geen koninklijke rijtoer en balkonscène op Prinsjesdag, liever geen publiek

De koninklijke rijtoer en de balkonscène op Prinsjesdag gaan vanwege de coronacrisis niet door. Ook wordt het publiek opgeroepen niet naar Den Haag te komen. Koning Willem-Alexander zal wel de Troonrede voorlezen, maar hij komt niet in de Glazen Koets.

De Haagse burgemeester Van Zanen heeft in overleg met de koning en andere betrokkenen besloten de feestelijke viering van Prinsjesdag op 15 september sterk te versoberen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bij de Grote Kerk en Paleis Noordeinde is wel beperkt militair ceremonieel, maar daar worden geen toeschouwers toegelaten.

'Niet te handhaven'

Den Haag hoopt met het afblazen van de koninklijke Prinsjesdag-feestelijkheden een massale toestroom van publiek te voorkomen. De gemeente roept iedereen op om de viering van Prinsjesdag op de televisie te bekijken.

Burgemeester Van Zanen betreurt het afblazen van de rijtoer en de balkonscène, maar hij hoopt wel op een "waardige dag". "Het is een prachtige feestelijke dag, maar er komen veel te veel mensen op af. Dat is onveilig, dat moet je gewoon niet doen", aldus Van Zanen. Hij is er zeker van dat het niet zal lukken om mensen op een afstand van 1,5 meter te houden. "Het is gewoon niet te handhaven."

Balkonscène

De afgelopen jaren kwamen tienduizenden toeschouwers naar Den Haag om koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Glazen Koets met hun gevolg door de binnenstad te zien rijden. Na de Troonrede bij terugkomst in paleis Noordeinde is de historische balkonscène ook populair; sommige fans komen al vroeg in de ochtend om een goed plekje voor het hek te bemachtigen.

Het is nog onbekend op welke manier koning Willem-Alexander naar de Grote Kerk zal komen. "Daar wordt nog over nagedacht, maar de Glazen Koets wordt het zeker niet", aldus Van Zanen. De kans is groot dat de koning met een auto komt.

Geen partners en gasten

Vanwege het coronavirus is de Troonrede al van de te kleine Ridderzaal naar de Grote Kerk verplaatst. De gastenlijst is nu fors teruggebracht. Kamerleden mogen hun partner of gast niet meenemen, en er komen geen maatschappelijke organisaties of diplomaten vanwege het gebrek aan ruimte op de nieuwe locatie.

De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Antonie Bruijn, organiseert de binnenactiviteiten en denkt dat Prinsjesdag nog wel een bijzondere dag wordt. De troon wordt in elk geval verhuisd uit de Ridderzaal. "We gaan er een speciale dag van maken", aldus Bruijn.