Kabinet: geweld tegen hulpverleners altijd bestraffen met cel

Mensen die geweld gebruiken tegen politieagenten of hulpverleners komen straks niet meer weg met alleen een taakstraf. Het kabinet wil dat zij harder worden aangepakt en altijd de cel in moeten.

Geweld tegen mensen met een publieke taak is onaanvaardbaar, vinden de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). "Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in acuut levensbedreigende situaties verkeren. Dat geweld moet stevig worden aangepakt en daar past geen taakstraf bij."

De twee ministers hebben een wetsvoorstel gemaakt, dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het gaat niet alleen om geweld tegen politiemensen, brandweerlieden of opsporingsambtenaren, maar ook tegen bijvoorbeeld medewerkers in de zorg of in gevangenissen.

Er bestaat al een verbod om taakstraffen op te leggen aan mensen die zich schuldig maken aan ernstige zeden- en geweldsmisdrijven.