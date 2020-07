Forse omzetstijging voor supermarktketen Jumbo, maar niet bij La Place

Corona bezorgt de Jumbo-groep zowel winst als verlies. De omzet in de supermarkten steeg in de eerste halfjaar met 14 procent naar 5,1 miljard euro, oftewel 600 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Bij de restaurantketen La Place stortte de omzet in en kwam uit op 33 miljoen euro, 49 miljoen minder dan in de eerste helft van vorig jaar, het gevolg van de coronacrisis en de sluiting van de Hudson Bay vestigingen begin dit jaar.

Sterke stijging online

Supermarkten deden vooral in het begin van de coronacrisis in maart hele goede zaken. Consumenten kochten veel meer dagelijkse boodschappen en sloegen aan het hamsteren, zowel in de winkel als online. De omzet van de Jumbo-winkels lag daardoor bijna 10 procent hoger, online werd zelfs 50 procent meer omzet geboekt. Het marktaandeel van Jumbo bedraagt inmiddels 21,4 procent, marktleider Albert Heijn zit op 34,9 procent.

Er is nog een verschil tussen de twee bedrijfsactiviteiten: bij Jumbo's supermarkten groeit het aantal winkels voor het eind van het jaar naar verwachting met 25, onder meer de ombouw van voormalige HEM en Marqt-winkels.

Bij La Place gaan ten gevolge van de coronacrisis 23 van de 80 restaurants dicht. Van de 80 La Place-locaties zijn er nu slechts 34 open.

Jumbo telt eind dit jaar zo'n 100.000 werknemers, onder meer door de groei van het het aantal supermarkten in Nederland en België.