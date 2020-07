Ontslagen in horeca en catering: 'Dit is het begin van een golf'

Het begin van een ontslaggolf tekent zich af in de horeca- en cateringsector. Vorige maand nam het aantal faillissementen toe en ook de lijst met bedrijven die een deel van het personeel ontslaan, groeit met de week. Duizenden horecamedewerkers zijn hun baan al kwijt, zeggen vakbond FNV en brancheorganisatie ONCE.

Gisteren maakte La Place bekend een aantal filialen te zullen sluiten. In mei vroeg horeca-uitzendbureau Mise en Place al faillissement aan en Postillion Hotels heeft een reorganisatie achter de rug met 110 ontslagen. Vorige week kondigde cateraar Maison van den Boer aan afscheid te zullen nemen van 140 personeelsleden. Ook in andere sectoren neemt het aantal ontslagen toe.

Volgens vakbonden en bedrijven is dit nog maar het begin. "Dit is voor ons geen verrassing", zegt Edwin Vlek, sectorbestuurder bij FNV Horeca. "Restaurants en hotels krabbelen mondjesmaat op. Maar in de bedrijfs- en evenementencatering blijft de situatie nijpend."

Enorm veel pijn

Dat komt door thuiswerken en doordat festivals en zakelijke evenementen niet doorgaan, denkt Vlek. "Veel van de bedrijven in de eventcatering zijn bijvoorbeeld afhankelijk van enkele evenementen in een jaar. Als die wegvallen, raakt je buffer op. En dat betekent dat werkgevers noodgedwongen moeten snijden in personeel."

Bob Hutten heeft een cateringbedrijf met bijna 2000 werknemers. Zijn bedrijf levert aan vijf zorgrestaurants, catert feesten en levert doorgaans aan 200 bedrijfsrestaurants, waarvan er nu maar 40 open zijn.

Hoewel Hutten nog geen grootschalige bezuiniging heeft doorgevoerd, heeft hij de afgelopen maanden afscheid genomen van kleine groepjes werknemers. "We houden ongelooflijk veel van onze mensen. Dit doet enorm veel pijn om afscheid van te nemen. Mensen waarin je jaren geïnvesteerd hebt, die je een toekomst beloofd hebt, daar wil je helemaal geen afscheid van nemen", zegt hij vanuit de keuken in Veghel.

Zwaardere vaste lasten

"Dit is het begin van een golf", zegt ook Michiel Meier Mattern, voorzitter van catering branchevereniging ONCE. "De eerste ronde betekende werkloosheid voor veel tijdelijke- en oproepkrachten waarvan vooral studenten de dupe zijn. Sinds de regeling NOW2, waarbij ontslag mogelijk is, zien we ook een golf ontstaan onder vaste werknemers."

Volgens de branchevoorzitter is de NOW-regeling dan ook vooral gunstig voor kleine cateraars, maar delven de middelgrote en grote partijen het onderspit. "Kleine partijen kunnen met die financiële steun afschalen door minder mensen in te zetten. Maar bij de grotere partijen, zoals Hutten Catering en Maison van den Boer, zie je dat dat met zwaardere vaste lasten een stuk moeilijker is."

Andere branches

Over de toekomst van de horeca - en dan specifiek de cateringwereld - wordt verschillend gedacht. Maar iedereen lijkt het erover eens dat niet alle banen na corona zullen terugkeren. "Zolang de anderhalvemeterregel er is, houd je dit soort toestanden", denkt Meier Mattern. "Bedrijven blijven dan bang om dingen te organiseren. Logisch ook, een evenement kan nog zo goed corona-proof worden georganiseerd, maar bij de borrel kruipt iedereen naar elkaar toe."

"De cateringmarkt wordt kleiner omdat het thuiswerken blijft", denkt ook Hutten. "Dat betekent dat we teveel mensen hebben. We maken momenteel plannen voor om- en bijscholing. Ook kijken we naar andere branches waar zij mogelijk terechtkunnen, zoals in de beveiliging en zorg. Daar zijn ook een hoop taken die met voeding te maken hebben. Dat doe ik liever dan alleen mensen ontslaan."

Ramp

FNV zegt ook dat het soort dienstverlening gaat veranderen door de coronacrisis. "Het werk gaat veranderen, banen zullen veranderen en dat betekent dat de horeca drastisch maar zorgvuldig op de schop moet", zegt Vlek.

De vakbond schat dat alleen al van de 17.000 banen in de contractcatering, zoals bedrijfskantines, er zo'n 3000 a 4000 voorgoed verdwijnen.

Alle vakbonden zijn erover eens dat de grote golf ontslagen pas na de zomer op gang komt, als de steunmaatregelen aflopen. "De ramp is al groot, maar na 2020 wordt die nog groter", aldus Meier Mattern.