WHO-baas waarschuwt: 'In te veel landen gaat het de verkeerde kant op'

De coronapandemie wordt "erger en erger en erger" als landen de basisregels niet navolgen, waarschuwt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In een persconferentie wees hij op de "gevaarlijke stijging" van het aantal vastgestelde besmettingen op verschillende plekken in de wereld. Te veel landen gaan de verkeerde kant op en ziekenhuizen raken steeds voller, constateerde hij.

Volgens de WHO-baas kunnen we in de nabije toekomst niet terug naar het 'oude normaal'. "Het virus blijft publieke vijand nummer één."

Uiteenlopende boodschappen

Veel overheden en burgers handelen hier echter niet naar, waarschuwde Tedros. Uiteenlopende boodschappen van leiders ondermijnen volgens hem het vertrouwen van burgers in pogingen om het virus onder controle te krijgen.

Wereldwijd zijn voor zover bekend ruim 13 miljoen mensen besmet met het coronavirus. In vijf dagen kwamen er 1 miljoen geregistreerde besmettingen bij. Het wereldwijde dodental staat op meer dan een half miljoen.

"De helft van de zondag aan de WHO gerapporteerde nieuwe besmettingen kwamen van twee landen", zei Tedros. Hij maakte niet bekend om welke landen het gaat. Op de website van de WHO is te zien dat VS en Brazilië zondag de meeste bevestigde gevallen meldden.