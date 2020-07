Podcast De Dag: Hoe 'zuiptoeristen' vakantie nemen van coronaregels

Feestvierende toeristen in Spanje, Portugal en België zorgen voor spanningen op vakantiebestemmingen. Ze verzetten zich tegen lokale coronaregels of hebben er lak aan, lokale autoriteiten kunnen er weinig tegen beginnen en ondernemers zijn bang dat straks toch alles weer dicht moet.

Correspondent Rop Zoutberg vertelt in podcast De Dag dat hij het op verschillende plekken in Spanje en Portugal uit de hand ziet lopen. Hij spreekt van naïviteit van toeristen, die zich niet hebben verdiept in de maatregelen, maar ook van de autoriteiten die wel de grenzen open gooiden voor 'zuiptoeristen' en zich nu geconfronteerd zien met de gevolgen.

Ook in het Belgische Knokke worstelen de autoriteiten met de grote stroom aan vooral Nederlandse jongeren die komen feestvieren. Wethouder Anthony Wittesaele vraagt zich hardop af of de combinatie van coronamaatregelen en massatoerisme wel houdbaar is.