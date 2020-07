Minder faillissementen in maand juni, nog geen coronapiek

In juni zijn 264 bedrijven failliet gegaan, 34 minder dan in de maand mei. In de eerste zes maanden van dit jaar ligt het aantal faillissementen nu net zo hoog als vorig jaar, zowel van bedrijven als eenmanszaken, blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In april was er nog piekje van 335 bedrijven, maar in mei en juni daalde het cijfer weer.

Vooral in de handel, de horeca en de bouw zijn bedrijven over de kop gegaan, maar dat zijn ook de sectoren met de meeste bedrijven. In de horeca gingen relatief gezien de meeste zaken failliet.

Corona

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet terug te zien in de cijfers. Bij de economische crises van 2008-2009 en 2011 kwamen faillissementen en werkloosheid ook pas veel later. De werkloosheid piekte in 2014 en het aantal faillissementen in mei 2013.

Faillissementen kunnen allerlei oorzaken hebben. Er zijn bedrijven die al niet lekker draaiden. De coronacrisis kan dan wel laatste zetje geven.

Het uitblijven van een faillissementsgolf wordt waarschijnlijk versterkt door de steunmaatregelen van de overheid (goedkoop lenen en de loonsubsidie NOW). De steun helpt bedrijven overeind te blijven. Maar als de crisis aanhoudt en bedrijvigheid en omzet niet echt herstellen, bezwijken bedrijven alsnog.

Rechtbanken nemen in deze tijd bovendien meer tijd voor het uitspreken van een faillissement, zo'n 4 tot 6 weken. Dat leidt tot vertraging in de cijfers. De problemen van bedrijven die in juni failliet zijn verklaard, dateren vaak van voor april.