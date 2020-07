Europol ingeschakeld in strijd tegen diefstal gps-systemen boeren

De politie heeft Europol ingeschakeld om rondtrekkende criminelen op te sporen die het voorzien hebben op dure agrarische gps-systemen. Sinds april vorig jaar zijn er bij de politie ruim 200 van die diefstallen gemeld. Voor die tijd werden de apparaten veel minder vaak gestolen. In juni werden er opvallend veel gps-systemen uit tractoren gehaald: het ging om 30 diefstallen.

Gps-apparatuur is er niet om boeren de weg te wijzen zoals in een auto. De apparaten weten bijvoorbeeld tot op de centimeter nauwkeurig waar machines moeten inzaaien, of hoeveel mest er al op het land ligt en waar er nog wat bij kan. De systemen kosten vaak tienduizenden euro's. Criminelen stelen ze en verkopen ze door.

In het hele land zijn de dieven actief, maar vooral Flevoland is populair, meldt Omroep Flevoland. "Ik vermoed dat dat is omdat de boerderijen daar nogal afgelegen liggen en groot van omvang zijn. Ook zijn er op een erf vaak meerdere tractoren met van die systemen", zegt Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid. "De dieven zijn opportunistisch. Ze gaan daarheen waar het meest te halen is en waar het makkelijk is. Kennelijk is dat vooral Flevoland. Maar het gebeurt overal."

Ook diefstallen in Frankrijk, Duitsland en Engeland

De criminelen worden mobiele bandieten genoemd, omdat ze rondreizen. En dat doen ze niet alleen binnen Nederland, vermoedt de Nederlandse politie. Daarom is er contact gezocht met Europol. Uit gesprekken met de politie in het buitenland bleek dat ook in Frankrijk, Duitsland en Engeland gps-systemen worden gestolen.