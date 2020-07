'La Place sluit kwart filialen, geen gedwongen ontslagen'

Restaurantketen La Place sluit als gevolg van de coronacrisis ruim een kwart van zijn filialen, meldt de Telegraaf. Zo'n 480 banen staan daarmee op de tocht. De financieel topman van moederbedrijf Jumbo zegt in de krant dat er geen gedwongen ontslagen vallen.

Van de 80 filialen in Nederland gaan er 23 dicht. Daaronder zijn vestigingen langs snelwegen, maar ook in winkelcentra in binnensteden. De filiaalmanagers worden de komende ochtend bijgepraat, het personeel volgt in de avond.

De restaurants van La Place zijn sinds begin 2016 eigendom van Jumbo. De supermarktketen nam het bedrijf over van warenhuis V&D, dat kort daarvoor failliet was gegaan.

La Place gold als zeer rendabel, maar de coronacrisis heeft het bedrijf in de rode cijfers geduwd. Maandelijks wordt nu 6 tot 7 miljoen euro verlies geleden; meer dan de helft van de vestigingen is nog steeds dicht. De filialen die blijven moeten in september allemaal weer open zijn.