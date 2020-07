'Oosten van Nederland heeft impuls nodig om droogte te bestrijden'

"Er zijn al plannen voor het gebruik van het geld om de droogte te bestrijden en volgend jaar wordt besloten welke doorgaan en worden uitgevoerd", zegt Schoonman. "Het grootste probleem is in het oosten. Daar is de droogteschade de afgelopen jaren veel groter dan in andere delen van het land." Het oosten is afhankelijk van grond- en regenwater. "Als dat er niet is, dan is er een groot probleem."

"In het westen zijn bodemdaling en verzilting de problemen die we moeten bestrijden. De plannen voor het oosten van het land zijn gericht op het vasthouden en opslaan van water", vertelt Schoonman. "We moeten daar over op een nieuwe inrichting van het gebied met een natuurlijk, robuust watersysteem. Hiervoor moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden en zijn grote investeringen nodig."