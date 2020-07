Nina Storms aangehouden in Monaco, spreekt beschuldigingen tegen

De Nederlandse zakenvrouw Nina Storms (voorheen bekend als Nina Brink) is onlangs aangehouden in Monaco, bevestigt haar advocaat Geert-Jan Knoops na berichtgeving van De Telegraaf. Ze is daarna vrijgelaten. Volgens de krant is ze aangemerkt als verdachte in een onderzoek naar financiële misdaad, maar haar advocaat zegt dat ze onschuldig is en zelf slachtoffer.

Volgens De Telegraaf wordt Storms verdacht van witwassen en misbruik van vertrouwen. Uit interne documenten die zijn uitgewisseld tussen de Monegaskische en Nederlandse politie zou blijken dat Storms op 1 juli is aangehouden voor witwassen. Het zou gaan om een bedrag van 15 miljoen euro, zegt een anonieme bron binnen de Nederlandse politie tegen de krant.

Knoops kan niet bevestigen of Storms inderdaad verdacht wordt. Volgens hem heeft de zakenvrouw dat via De Telegraaf moeten vernemen.

Verdacht of slachtoffer

Verder kan de advocaat weinig zeggen over het onderzoek, omdat aan hem en Storms geheimhouding is opgelegd door de rechter in Monaco. "Op het breken van die geheimhouding staan straffen", zegt Knoops. "Daarom kan ik minder over deze zaak vertellen dan gebruikelijk is in Nederland."

Wel wil hij kwijt dat Storms zelf in deze zaak slachtoffer is geworden van een financiële transactie. Daarover heeft ze zich al in 2018 bij hem gemeld, zegt hij.

De zakenvrouw is volgens hem wel ondervraagd in een groot onderzoek met veel betrokkenen, maar niet als verdachte. Ze staat onder 'juridisch toezicht' en moet ze de rechter informeren wanneer ze de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur verlaat. Storms heeft volledige medewerking verleend aan het onderzoek, zegt Knoops.

WorldOnline

In 2000 raakte Storms (toen nog Nina Brink) bekend als topvrouw bij internetprovider WorldOnline toen dat bedrijf naar de beurs ging. Het aandeel werd in korte tijd veel geld waard, maar kelderde ook snel weer.

Veel van de kritiek richtte zich op Storms persoonlijk, die haar aandelen voor de beursgang al had verkocht.