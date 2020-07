Dode bij crash zweefvliegtuig op vliegbasis Gilze-Rijen

Op vliegbasis Gilze-Rijen is aan het begin van de middag een zweefvliegtuig neergestort. Daarbij is de piloot, de enige inzittende, om het leven gekomen.

De Gilzer Luchtvaart Club Illustrious laat weten dat het om een zweefvlieger van deze vereniging gaat.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Landelijke Eenheid van de politie en de Luchtvaartinspectie stellen een onderzoek in naar de toedracht.

Botsing

Gisteren kwamen twee Nederlandse zweefvliegers om het leven toen hun toestellen op elkaar botsten en neerstortten in Duitsland, niet ver van Haltern am See, enkele tientallen kilometers van de Nederlands grens.

De toestellen kwamen een paar honderd meter van elkaar neer in landelijk gebied. Een van de piloten was lid van de Aero Club Salland.