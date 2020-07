Op reis in coronatijd: 'Het oude normaal voelt ongemakkelijk in Estland'

Met uitgestoken hand komt hij op me af, de directeur van een pelletfabriek in Estland die ik ga interviewen. Ik moet denken aan Rita Verdonk op het moment dat ik de hand dan toch maar weiger. Het ongemak is er aan beide kanten. Ik leg uit dat 'wij' in Nederland en België dat toch echt nog niet doen.

Nu coronamaatregelen in de hele Europese Unie worden afgebouwd (en in sommige regio's weer worden ingevoerd), is te zien hoe blijvend gedragsveranderingen zijn. Of niet. Het zegt misschien ook wat over hoe het in Nederland zal gaan op het moment dat er geen of bijna geen besmettingen meer bijkomen.

Op een terras in Tallinn waar we lunchen word ik door de serveerster neergezet aan een tafel die ik zelf veel te dicht op een andere tafel met gasten vind staan. Het is rustig, dus ik krijg een nieuwe plek. Estland is relatief minder geraakt door covid-19. Er zijn 69 mensen overleden en het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is de helft van dat in Nederland. Er zijn al meerdere dagen geweest waarop er geen nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

'Lockdown light'

Wat de strijd tegen corona in Estland makkelijker maakte, is dat er één superspreading event is geweest. Begin maart was er een volleybaltoernooi waar ook een Italiaanse ploeg aan meedeed. Vermoed wordt dat zij het virus hebben geïntroduceerd, want daarna werden er in de regio veel besmettingen geconstateerd. Die regio was het eiland Saaremaa, voor de westkust van Estland. Dat maakte het isoleren een stuk makkelijker.

De rest van Estland heeft dan ook een lockdown light gehad, met horeca die weliswaar om 22.00 uur moest sluiten, maar verder wel gewoon open was. Scholen gingen dicht en ook de landsgrenzen werden gesloten. Stickers op de vloer herinneren aan de tijd dat er twee meter afstand gehouden moest worden. Niemand die het nog doet.