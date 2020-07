Onrust in Mali houdt aan, president weigert op te stappen na demonstraties

Volgens de oppositiecoalitie in Mali hebben veiligheidstroepen twee leiders van protesten tegen de regering vastgezet. Zaterdag hebben zij hun hoofdkwartier overvallen na gewelddadige demonstraties tegen de president in de hoofdstad Bamako.

Het blijft onrustig in de stad. Zaterdagavond werden er opnieuw verschillende barricades opgeworpen. Toch gingen er beduidend minder mensen de straat op dan vrijdag. Toen waren er duizenden mensen op de been en werden er overheidsgebouwen bezet. De politie schoot toen en gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven.

Die betoging kwam tot stand nadat de oppositie aanbiedingen afwees van president Ibrahim Boubacar Keita om uit de politieke impasse te komen. Waarnemers zijn bang dat de situatie in het land verder destabiliseert. Sinds de betwiste parlementsverkiezingen in maart rommelt het in het West-Afrikaanse land. Tegenstanders zijn niet blij met de manier waarop de president reageert op het langlopende jihadistische conflict, de economische crisis en de jongste verkiezingen.

Geen vertrek

De arrestaties staan voor een nieuw dieptepunt in de betrekkingen tussen de oppositie en de autoriteiten, die weigeren te vertrekken na twee grootschalige, vreedzame protesten tegen de president in juni.

President Keita kondigde zaterdag wel de ontbinding van het constitutioneel hof aan in een poging de onrust in het land te beteugelen. Het hof staat al maandenlang in het middelpunt van de controverse toen het de voorlopige resultaten van een parlementaire enquête vernietigde. Dat leidde in verschillende steden tot protesten.