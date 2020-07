Duizenden Israëliërs demonstreren in Tel Aviv tegen coronabeleid regering

De onvrede in het land over het beleid van premier Netanyahu groeit. Volgens Brock moest de demonstratie in Tel Aviv daarom ook een stevig signaal zijn richting de overheid, waarbij de organisatie had benadrukt dat het geen politiek protest moest worden.

Israël leek in maart het coronavirus nog snel de baas, nadat al vroeg was besloten tot een strenge lockdown. Daarna ging het land vrijwel in een keer weer open. Vervolgens liep het aantal besmettingen in hoog tempo weer op. Afgelopen week stelde premier Netanyahu wederom strenge coronamaatregelen in.