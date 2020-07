Vijf doden bij gijzeling in kerk Zuid-Afrika, veertig arrestaties

Bij een gijzeling en schietpartij in een kerk nabij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn vijf mensen omgekomen. De politie heeft een onbekend aantal gijzelaars kunnen redden. Ook zijn veertig verdachten opgepakt.

Volgens de politie is een groter "bloedbad" voorkomen door op tijd in te grijpen. Vier van de doden werden neergeschoten in een auto, die daarna in brand werd gestoken. Onder de gearresteerden zijn ook politieagenten en beveiligers. De politie heeft dertig vuurwapens in beslag genomen.

Vete binnen kerkgenootschap

Het gebouw is het hoofdkwartier van een van de grootste en rijkste Zuid-Afrikaanse pinksterkerken. Het is mogelijk dat een vete tussen leden van de kerk reden is voor de gijzeling, zegt de politie.

Volgens de BBC is er sinds 2016 ruzie in de kerk, toen de leider overleed. Ook zouden volgens de Zuid-Afrikaanse krant The Sowetan miljoenen zijn verdwenen uit de kas van het kerkgenootschap.